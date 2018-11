KU Leuven verkoopt blokplekken in de bib voor het goede doel, maar dat valt niet echt in goede aarde

Leuven - Het KU Leuven Erfgoedfonds heeft een ludieke actie om fondsen te werven voor de restauratie van het AGORA-gebouw stopgezet na protest vanuit studentenkoepel LOKO.

Het Erfgoedfonds verlootte acht plaatsen om te studeren tijdens de blok, en verkocht daarvoor lootjes aan 5 euro per stuk. De opbrengst van de loterij is bedoeld voorde restauratie van het het achterliggende deel van Agora, waaraan de KU Leuven binnenkort de laatste hand legt.

Het idee kwam van enkele studenten zelf, die het een leuke manier vonden om studenten te laten helpen bij fondsenwerving. Want fondsen werven is een enorm moeilijk iets in België, en al zeker bij jongeren. Intussen werden er al vier blokplaatsen verloot. Maar nu heeft studentenkoepel LOKO een negatief advies gegeven over de actie. Zij vinden dat een plaats om te blokken een basisfaciliteit is, en dat die er moeten zijn. Het verloten van dergelijke plaatsen, vinden ze dan ook niet oké.

“Het is jammer dat deze reactie komt, aangezien het iets was dat studenten zelf hadden voorgesteld”, zegt Isabel Penne, directeur van het Universiteitsfonds. “Wij wilden alleen maar goed doen. Maar nu hangt er plots een hele negatieve sfeer rond onze ludieke actie, wat ons werk om fondsen te werven zeker niet zal vergemakkelijken.” De actie is intussen wel stopgezet. “Volgend semester zullen er geen nieuwe lotjes verkocht worden”, aldus Penne. Ze kreeg intussen een bedankingsmail vanuit LOKO voor de constructieve en begripvolle oplossing, en hoopt dat de discussie daarmee afgesloten is.