Zeker 50 doden bij aanslag in Kaboel

Bij een aanslag tegen een religieuze bijeenkomst in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn dinsdag zeker 50 doden gevallen. Dat is vernomen van overheidsfunctionarissen. Er zijn ook tientallen gewonden. Het gaat om een van de dodelijkste aanslagen dit jaar in de Afghaanse hoofdstad.

Er vielen minstens 72 gewonden, bevestigt de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Wahidullah Majroh. Volgens de VN-missie in Afghanistan (UNAMA) zijn er verschillende burgerslachtoffers te betreuren.

Foto: EPA-EFE

“De explosie vond plaats in de Uranus-trouwhal waar oelama’s (islamitische geleerden) samenkwamen om de geboorte van de profeet te vieren”, verklaart Basir Mujahid, de woordvoerder van de politie in Kaboel, aan het Franse persbureau AFP. De minister van Defensie bevestigde de informatie en verklaarde verder nog dat de “oelama’s vanuit het hele land waren gekomen en dat er ook publiek deelnam aan de ceremonie” in de feestzaal. Volgens ooggetuigen waren zeker 1.000 mensen aanwezig in de zaal toen de explosie plaatsvond. Dat zeiden ze aan de lokale televisiezender ToloNews.

“Er was een voordracht van de Koran aan de gang toen de bom ontplofte”, verklaarde Mohammad Hanif, een student van religieuze lectuur, aan AFP. “Er was chaos, vele mensen schreeuwden en we droegen de gewonden naar de ambulances.” Hij voegde er nog aan toe dat veel dodelijke slachtoffers jongeren zijn.

Vandaag/dinsdag is het een feestdag in Afghanistan. In de ochtend had president Ashraf Ghani in een toespraak in het presidentieel paleis nog opgeroepen tot vrede.

De aanslag is nog niet opgeëist. Zabihullah Mujahid, een woordvoerder van de taliban, heeft via de berichtenapp WhatsApp “deze aanval op een bijeenkomst van religieuze geleerden en burgers sterk veroordeeld”.

Worstelclub

Het is een van de zwaarste aanslagen in Kaboel sinds de dubbele bomaanslag begin september op een worstelclub, waarbij minstens 26 mensen omkwamen. Die aanval werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS). Vorige week blies een zelfmoordterrorist zich nog op tijdens een demonstratie in het centrum van Kaboel. Er vielen zeker zes doden.

Het is niet de eerste keer dat de Afghaanse oelama’s geviseerd worden bij aanvallen. In juni blies een kamikaze zich op nabij een bijeenkomst van de geleerden in Kaboel. Het gaat om een van de dodelijkste aanslagen dit jaar in de Afghaanse hoofdstad. De dodelijkste dit jaar vond eind januari plaats. De taliban lieten toen een ambulance opblazen in een van de drukste delen in het centrum van de stad. Er vielen 103 doden en 235 gewonden.