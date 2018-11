Kris Peeters trekt Europese lijst voor CD&V

Kris Peeters wordt de nieuwe kopman van CD&V in Europa. De christendemocraten sturen hun federale vicepremier na het debacle in Antwerpen dus weg uit de nationale politiek. Peeters vervangt straks Marianne Thyssen.

Veel vroeger dan alle andere partijen wilde CD&V nu al klaar zijn met de aanduiding van haar kopstukken voor de nationale en Europese verkiezingen van mei volgend jaar. Op die manier kan er geen interne discussie meer zijn en staan alle neuzen meteen in dezelfde richting, was de redenering van CD&V-voorzitter Wouter Beke. En dus werden dinsdagavond op een algemene vergadering het merendeel van de lijsttrekkers voor de komende verkiezingen officieel aangesteld.

Dat Peeters naar Europa zou vertrekken werd kort na de lokale verkiezingen al waarschijnlijk. Zijn verhuizing uit Puurs leverde de partij in Antwerpen niet het gewenste resultaat op. En ook qua voorkeurstemmen kon Peeters niet tippen aan zijn rechtstreekse tegenstanders.

Nieuwe mokerslag

Na het hobbelige parcours in de federale regering en de moeilijke campagne tegen N-VA-boegbeeld Bart De Wever kwam vandaag dan nog een nieuwe mokerslag: CD&V vliegt na 100 jaar machtsdeelname in de Scheldestad uit de Antwerpse coalitie. Dat de partij dan niet nog eens een duel Peeters-De Wever wou riskeren op een Antwerpse lijst bij de volgende verkiezingen in mei, was voor iedereen een uitgemaakte zaak.

En dus moet Peeters een punt zetten achter de nationale politiek en volgt nu een nieuw internationaal luik. Hij gaat de Europese lijst trekken en zal zo dus over heel Vlaanderen – voor Europa geldt één grote Vlaamse kieskring – de concurrentie aan met onder meer Guy Verhofstadt en wellicht ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Wouter Beke: “CD&V heeft altijd een belangrijke rol gespeeld binnen de EU. En dat willen we blijven doen. Wij geloven in een sterk Europa, want de EU biedt ons bescherming . Maar de uitdagingen zijn groot. De EU moet zelf ook verdedigd worden. En zal daarvoor ook anders moeten werken. Dichter bij de mensen.”

“Ik ben heel tevreden dat Kris Peeters deze uitdaging wil aangaan. De kiesstrijd voor Europa speelt zich af over heel Vlaanderen. Je hebt dan ook iemand nodig die een breed publiek aanspreekt. Bovendien was Kris als vicepremier de voorbije jaren ook ons aanspreekpunt binnen de EVP (de Europese Volkspartij, nvdr.). De Europese politiek is hem dus allerminst vreemd.”

Provinciale lijsttrekkers: nog geen duidelijkheid in Antwerpen

Op de algemene vergadering werden ook de kopstukken voor de meeste andere lijsten vastgelegd. Beke zelf trekt de federale lijst in Limburg, Lode Ceyssens de Vlaamse. In Vlaams-Brabant trekken minister van Justitie Koen Geens (federaal) en Peter Van Rompuy (Vlaams), in West-Vlaanderen minister van Onderwijs Hilde Crevits (Vlaams) en Hendrik Bogaert (federaal) en in Brussel staatssecretaris Bianca Debaets. Voor Antwerpen werden nog geen lijsttrekkers aangeduid. In Oost-Vlaanderen is het voorlopig alleen duidelijk dat minister van Leefmilieu Joke Schauvliege de Vlaamse lijst trekt.

Federaal staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem liet eerder vandaag weten dat hij afscheid neemt van de nationale politieken dus niet de federale lijst zal trekken in Oost-Vlaanderen.