Brandstofprotest loopt uit de hand in ons land: betogers gooien met rookbommetjes en blokkeren snelweg

Het protest tegen de hoge brandstofprijzen in ons land loopt dinsdagavond opnieuw uit de hand. Sommige betogers gooien met rookbommetjes en vuurwerk. De autosnelweg A7-E19 in de buurt van Feluy is sinds 21 uur in de beide rijrichtingen gesloten tussen de kilometerpalen 27 en 37, zo meldt de federale politie.

Een dertigtal betogers klom op een brug van de E19 en staken er vuur aan. Door de actie zijn files ontstaan. De federale politie, de civiele bescherming en de diensten van het Waalse gewest zijn ter plaatse.

Ongeveer 200 ‘Gele hesjes’ zijn dinsdagavond ook teruggekeerd naar het brandstofdepot van Feluy. Enkele oproerkraaiers onder de betogers gooien met rookbommetjes en vuurwerk.

Ook problemen in Wandre

Ter hoogte van Wandre, waar ook een depot is, blokkeert een vijftigtal betogers rond 21.30 uur de E25 (in de richting van Luik/Maastricht). De ‘Gele hesjes’ steken er banden en paletten in brand, zo meldt de politie van Luik. Ook hier is de politie ter plaatse om de gemoederen te bedaren.

Stad Luik stelt veiligheidszone in

De stad Luik meldde eerder dinsdag dat het een verbod heeft ingesteld om binnen een straal van 500 meter rond de petroleumsites in Wandre en Sclessin nog verkeersbelemmeringen op te werpen. Ook het in brand steken van materiaal is niet langer toegelaten. Dat werd dinsdag beslist na afloop van een bijeenkomst met de brandweer, de politie, de civiele bescherming en exploitanten, meldt het kabinet van de Luikse burgemeester Willy Demeyer. “Het is een maatregel die het recht op manifesteren niet in de weg staat. Ze heeft enkel als doel om de veiligheid te waarborgen”, zo klinkt het.

De maatregel komt er nadat de “gele hesjes” de petroleumhavens van Sclessin en Wandre hadden geblokkeerd. Intussen is hun actie beëindigd, onder meer na tussenkomst van een deurwaarder.

Volgens de stad Luik werd bij de acties gebruikgemaakt van vuurkorven en werden er ook banden en houten paletten in brand gestoken. “Dat is gevaarlijk, vooral in de omgeving van Seveso-bedrijven”, staat nog in de mededeling van de burgemeester. “De politie is meerdere keren moeten tussenkomen om een einde te maken aan deze gedragingen. De brandweer heeft ook bijna vijftien keer moedwillig aangestoken vuur moeten blussen.”

De stad wijst er ook op dat verkeersblokkades het werk van de hulpdiensten kunnen belemmeren.