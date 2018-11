Tweede keer in één week problemen met deuren van trein: conducteur achtergelaten op perron

Haaltert - Een trein naar Kortrijk is dinsdagnamiddag rond 16.30 uur in Haaltert vertrokken zonder de conducteur. Terwijl die de onwillige deuren nog probeerde te sluiten, zette de machinist de trein weer in gang. Ook vorige week reed er al een trein met open deuren tussen Denderleeuw en Haaltert.

“We hoorden een raar signaal van de deuren toen we in Haaltert stopten”, zegt Carla François die in de voorlaatste wagon zat van de trein van Schaarbeek naar Kortrijk. Ze nam in Brussel-Zuid de trein van 16.02 uur naar Ede. “We wisten al snel dat er iets fout was met de deuren omdat ze niet dicht gingen. We zagen dat de conducteur zelf het initiatief nam om ze te proberen sluiten in de laatste twee wagons. In onze wagon is hij daarin geslaagd. Maar toen zette de trein zich weer in gang en stond de conducteur nog op het perron.”

“Blijkbaar zijn nadien ook de andere deuren dicht geraakt. Misschien heeft de conducteur nog gebeld met de machinist, want tussen stations Haaltert en Ede zijn we een tijd blijven stilstaan, maar al veel te ver voor die conducteur om nog op de trein te raken. In Ede is de trein blijven stilstaan.”

Onderzoek

Bart Crols van de NMBS bevestigt het verhaal. “Het klopt dat de treinbegeleider in Haaltert is achtergebleven en dat de trein is doorgereden tot Ede. Daar is een treinbegeleider van de trein die erachter stond op de betrokken trein overgestapt zodat deze toch zijn weg kon voortzetten. Er loopt momenteel een onderzoek naar het incident.”

Omdat de trein zonder conducteur in het station Ede is blijven wachten op de achterkomende trein, was er heel wat hinder aan de overwegen, met files tot gevolg.

Ook vorige week waren er gelijkaardige problemen. Een passagierstrein legde toen het hele traject tussen Denderleeuw en Haaltert af met openstaande deuren. Passagiers aan boord van de trein konden het incident filmen: “De conducteur had helemaal niets door en er kwam ook geen communicatie.”