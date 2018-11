De winter is in het land: eerste sneeuw in Vlaanderen

De inwoners van het West-Vlaamse Heuvelland hebben dinsdagavond de eerste sneeuwvlokken van deze winter zien neerdwarrelen. Op de hoogste toppen blijft er zelfs een klein laagje sneeuw liggen.

De weerdienst had winterse neerslag voorspeld en heeft nu ook gelijk gekregen. De inwoners van het West-Vlaamse Heuvelland zagen dinsdagavond de eerste sneeuwvlokken neerdwarrelen, al bleef het wel beperkt tot de hoogste toppen van de Rodeberg.

De neerslag veranderde dinsdagavond in de hoger gelegen gebieden van de Westhoek in smeltende sneeuw. Foto: if

Mogelijk blijft het kleine laagje sneeuw nog even liggen, want komende nacht schommelen de minima tussen -2 en +2 graden. Tijdens het tweede deel van de nacht kan ook elders in het land, vooral dan in het centrum en het oosten, wat winterse neerslag vallen.

Nog meer sneeuw op komst?

Woensdag zorgt een zwakke storing voor hoge en middelhoge wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Maxima van 3 graden in de Hoge Venen tot 6 of 7 graden in het centrum en het westen van het land.

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag verwachten we wisselend bewolkt, maar droog weer. Het koelt opnieuw flink af met minima tussen -2 en +1 graden.

Donderdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Langs de grens met Nederland en Duitsland zullen de opklaringen schaarser zijn. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 graden in het westen van het land.

Vrijdag verwachten we mooie, zonnige perioden met enkele wolkenvelden. Het blijft droog, op een lokale bui in het westen van het land na. Maxima tussen 5 en 9 graden.

Zaterdag begint droog, maar een naderende storing doet de bewolking al snel toenemen vanaf de Franse grens. In de loop van de dag kan in heel het land wat regen vallen, al verwachten we de grootste neerslaghoeveelheden in het oosten van het land. Maxima rond 6 graden. ’s Avonds en ’s nachts kan de neerslag in de Ardennen een winters karakter krijgen.

Zondag en begin volgende week lijkt het wisselvallige weerbeeld zich voort te zetten en krijgen we, vooral maandag en dinsdag, met buien af te rekenen. In hoger gelegen gebieden kunnen de buien aanleiding geven tot smeltende sneeuw of sneeuw. Maxima van 3 tot 8 graden.