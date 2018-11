Tweede dode bij Frans protest tegen hoge brandstofprijzen: 27-jarige motorrijder komt om het leven

Nadat er afgelopen weekend al een vrouw om het leven kwam bij het Franse protest tegen de hoge brandstofprijzen, is nu ook een motorrijder gestorven. De 27-jarige man knalde maandag tegen een vrachtwagen aan een blokkade van de zogeheten ‘Gilets jaunes’ (of ‘Gele hesjes’) en overleed dinsdag aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde maandag in Portes-lès-Valence, een gemeente in het Franse departement Drôme. Een vrachtwagen wilde een botsing met een blokkade op de RN7 vermijden door een U-bocht te maken, maar merkte daarbij de motorrijder niet op. Een aanrijding kon niet worden vermeden. De 27-jarige motorrijder werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dag later overleed.

Zaterdag kwam ook al een vrouw om het leven aan een blokkade van de ‘Gele Hesjes’ nabij Pont de Beauvoisin in het Franse departement Isère. Een vrouw, die met haar dochter onderweg was naar de dokter, raakte in paniek omdat ze niet door mocht van de manifesten. Toen ze op het dak van haar wagen begonnen te kloppen, gaf de vrouw plankgas. Daarbij reed ze een vrouw van middelbare leeftijd aan. De manifestant raakte dodelijk gewond en is intussen overleden.