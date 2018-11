Brand in rusthuis na ontploffing in kapsalon: schade aanzienlijk, maar geen gewonden

Wilrijk - In de Klaproosstraat in Wilrijk is brand uitgebroken in woonzorgcentrum Bloemenveld van het Zorgbedrijf Antwerpen. Er vielen geen gewonden, maar er is wel aanzienlijke schade aan het gebouw

De brand is ontstaan door een ontploffing in het kapsalon van het rusthuis. De brandweer had de brand snel onder controle. Niemand raakte gewond. Door de ontploffing in het kapsalon is een stuk van de gevel van het woonzorgcentrum wel zwaar beschadigd geraakt. Daardoor ontstonden er ook zorgen over de stabiliteit.

Het labo van de gerechtelijke politie kwam in de loop van de avond ter plaatse voor het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Volgens brandweerwoordvoerster Jasmien O is het gebouw ondertussen stabiel verklaard. De brandweer benadrukt dat niemand gewond raakte. “Mensen die ongerust zijn over de toestand van bewoners, kunnen contact opnemen met het woonzorgcentrum via het nummer 03.820.08.08.”

Mogelijk toch nog evacuatie

Hoewel er dus geen structurele schade is aan het gebouw, is het nog niet uitgesloten dat er alsnog bewoners geëvacueerd moeten worden. “We bekijken nu of de verwarming veilig opgestart kan worden”, zegt Pieter Dierckx van het Zorgbedrijf Antwerpen. “Als dat niet lukt, zullen we voor sommige bewoners een oplossing zoeken.”

Door de brand was er binnen ook heel wat rookontwikkeling. Het gebouw werd daarom geventileerd. In de omgeving werden enkele straten afgesloten door de politie.

Foto: BFM

Foto: BFM