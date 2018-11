Deze man zegt een van Amerika’s dodelijkste seriemoordenaars te zijn. Alles wijst erop dat hij de waarheid spreekt

De vraag is niet of hij een seriemoordenaar is, maar wel hoeveel slachtoffers hij heeft gemaakt. Mogelijk is Samuel Little (78) een van de dodelijkste seriemoordenaars in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten. De man zit al enige tijd in de cel voor de moord op drie vrouwen, maar beweert nu plots zelf minstens negentig slachtoffers te hebben gemaakt.

Januari 1978. In een bos nabij het plaatsje Saucier in de Amerikaanse staat Mississippi vindt een groepje fietsers het lichaam van Julia Critchfield. De jonge moeder van vier kinderen was gewurgd. Over haar naakte lichaam was een zwarte jurk gedrapeerd.

Augustus 1982. Meer dan achthonderd kilometer verderop, in Marion County in de Amerikaanse staat Florida, wordt het lichaam van Rosie Hill gevonden. Het jonge meisje van eenentwintig was gewurgd.

Januari 1996, nog eens meer dan duizend kilometer verderop. Op een begraafplaats in Opelousas in de Amerikaanse staat Louisiana wordt het lichaam van Melissa Thomas gevonden. Ook gewurgd.

Onzichtbare rode draad

De drie moordzaken, met honderden kilometers en tientallen jaren die ze van elkaar scheiden, slaan de politie met verstomming. Temeer omdat ze allemaal niet opgelost raken.

De misdrijven belanden in de vergetelheid. De herinneringen van getuigen beginnen te vervagen. Bewijsmateriaal wordt doos per doos naar een opslagruimte gebracht.

Maar zonder dat iemand het meteen zag, loopt er een rode draad door de drie moordzaken. Pas deze zomer zagen de autoriteiten die rode draad: een seriemoordenaar van 78 jaar oud die plots begon te praten.

Veroordeelde seriemoordenaar

In september 2014 werd Samuel Little (78) in Los Angeles veroordeeld voor de moord op drie vrouwen tussen 1987 en 1989. DNA-bewijs kon hem aan de misdrijven linken. Hij kreeg drie keer levenslang.

Maar afgelopen zomer werd zijn DNA ook gelinkt aan een onopgeloste moord op een vrouw uit Texas, Denise Christie Brothers. Haar lichaam werd gevonden in 1994. Ook zij was door wurging om het leven gebracht.

Vorige maand werd de bejaarde man uit zijn Californische cel naar Texas gebracht om mee te werken aan het onderzoek naar die moordzaak. Het was tijdens dat proces dat hij opeens begon te praten.

Nog negentig slachtoffers?

Zijn woorden veroorzaakten een ongeziene schokgolf. Little beweerde immers meer dan negentig moorden te hebben gepleegd tussen 1970 en 2013 in zeker veertien Amerikaanse staten.

“Tot nu toe hebben we nog geen valse informatie van hem gekregen”, klinkt het. Daarom luistert de politie met veel aandacht naar wat hij te zeggen heeft en volgt alles grondig op. Met resultaat. Sinds zijn bekentenis kon Little al aan dertig “cold cases” gelinkt worden. De autoriteiten konden zijn aandeel in negen moorden al zeker bevestigen, zo ook die op Critchfield, Hill en Thomas.

Als zijn verhaal helemaal blijkt te kloppen, zal hij een van de dodelijkste seriemoordenaars uit de recente geschiedenis van de Verenigde Staten zijn.