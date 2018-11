Ongeval met vluchtmisdrijf in Ieper: voetganger in levensgevaar na aanrijding

Ieper - Een voetganger is in levensgevaar na een ongeval met vluchtmisdrijf in Ieper, zo meldt de lokale politie. De bestuurder die het slachtoffer aanreed, is voorlopig spoorloos. De politie doet nu een oproep tot getuigen.

Het ongeval vond dinsdagavond rond 17.45 uur plaats in de Oude Veurnestraat in Ieper. Een voetganger die de weg overstak, werd aangereden door een personenwagen en verkeert in levensgevaar. Na de aanrijding nam de personenwagen de vlucht in de richting van de Haiglaan of de Veurnseweg / Noorderring. De eerste getuigen maken melding van een lichtgekleurd voertuig type break/suv met afgeplat kofferdeksel.

“Via dit bericht vragen wij dat getuigen van de aanrijding, of personen die meer informatie kunnen verstrekken over het gevluchte voertuig, zich melden bij onze diensten op het telefoonnummer 057/230500”, aldus de lokale politie.

