Advocaat Veljkovic licht tipje van de sluier: “Bewust je sterkste ploeg niet opstellen, is ook vorm van matchfixing”

Advocaat Kris Luyckx - de man die de belangen van makelaar Dejan Veljkovic verdedigt - kwam vanavond zowel in het VTM Journaal als het Canvas-programma Terzake toelichting geven. Luyckx hoedde zich voor verkeerde uitspraken.

LEES OOK. Dit is de deal die voetbalmakelaar Dejan Veljkovic sloot met het gerecht

De Antwerpse advocaat bevestigde wel twee keer dat ‘spijtoptant’ Veljkovic zijn volle medewerking zal verlenen wat ervoor zal zorgen dat de zaak nog een grotere omvang zal krijgen. Trainers, clubverantwoordelijken, bondsinstanties… Niemand lijkt te zullen ontsnappen. Concrete namen of feiten wilde Luyckx logischerwijs niet geven maar bij Terzake lichtte hij wel een klein tipje van de sluier. “Afspreken met een trainer dat hij een speler op het einde van het seizoen nog een paar keer opstelt om zo aan 20 matchen te komen zodat hij een verbeterd contract krijgt, is ook een vorm van matchfixing. Want dan speel je niet met je beste elf. Het gaat dus niet enkel over pure omkoping”, aldus Luyckx volgens wie een deel van de gecreëerde meerwaarde in de zakken van heel wat partijen verdwijnt.

Naar wie Luyckx verwijst, is nog niet duidelijk maar als Veljkovic straks effectief begint te spreken over de aangehaalde praktijken, dan zou de schade niet te overzien zijn.