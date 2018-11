Lift valt 84 verdiepingen naar beneden: alle inzittenden overleven

Een lift van een wolkenkrabber in de Amerikaanse stad Chicago is vorige vrijdag liefst 84 verdiepingen naar beneden gestort. De zes inzittenden overleefden als bij wonder het schrikwekkende incident.

De lift van het John Hancock Center stortte vrijdagochtend plots van de 95ste tot de 11de verdieping naar beneden. De zes inzittenden, onder wie een zwangere vrouw, slaagden erin sms’jes te sturen naar vrienden. Zij contacteerden op hun beurt de hulpdiensten.

De brandweer kon iedereen na een beproeving van drie uur bevrijden. “We hebben een muur op de elfde verdieping moeten openbreken om de liftdeuren open te krijgen. Een andere manier om hen te redden was er niet”, zegt brandweercommandant Patrick Maloney.

Volgens de eerste vaststellingen is een gebroken staalkabel de oorzaak van het incident. De kabels die nog aan de cabine vastzaten, konden verhinderen dat die volledig tegen de grond smakte.

Verder onderzoek moet uitwijzen hoe de kabel precies is kunnen knappen. De lift was immers tijdens de meest recente inspectie in juli goedgekeurd, zo blijkt uit een rapport.