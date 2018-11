Vermoedelijke separatisten ontvoeren tientallen scholieren in Kameroen

In Kameroen zijn dinsdag opnieuw tientallen studenten ontvoerd door vermoedelijke separatisten van de Engelssprekende minderheid. Het gaat om ongeveer 25 tot 30 mensen, onder wie studenten, de directeur en een leraar van een middelbare school in Kuma, in het zuidwesten van het land.

De poorten van de school waren gesloten, maar de ontvoerders slaagden erin het gebouw binnen te dringen door over de muren te klimmen. Een aantal studenten kon ontsnappen. Hoeveel scholieren er exact ontvoerd zijn, zal pas duidelijk worden als de ouders hun kind als vermist opgeven, klinkt het bij een woordvoerder van het ministerie van Informatie.

Volgens de woordvoerder zitten separatisten achter de ontvoering. Twee weken geleden werden nog 79 leerlingen ontvoerd uit een protestantse school nabij Bamenda, in het noordwesten van Kameroen. De separatisten lieten hen na enkele dagen opnieuw vrij. Er wordt vermoed dat de ontvoerders chaos willen veroorzaken in de Engelstalige regio van het land.

In Kameroen, een voormalige Franse kolonie in West-Afrika, spreekt de meerderheid van de 23 miljoen inwoners Frans. Sinds enkele maanden vinden bijna dagelijks gevechten plaats tussen het leger en de separatisten. De separatisten hebben een boycot van scholen afgekondigd, omdat ze vinden dat het Franstalig schoolsysteem de Engelssprekende minderheid in het land marginaliseert. Al van bij de start van het conflict vallen de separatisten met de regelmaat van de klok scholen aan.