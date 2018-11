Groepsfase Nations League afgesloten: Zweden promoveert naar hoogste divisie

Vanavond stonden de laatste wedstrijden in de groepsfase van de Nations League op het programma. Zweden klopte Rusland en mag zo als groepswinnaar volgend jaar in de hoogste divisie uitkomen. Ook Schotland, Servië en Kosovo moesten tot de laatste speeldag wachten om hun groepswinst veilig te stellen.

In de A-divisie stond slechts één wedstrijd op het programma maar Portugal-Polen was van geen enkele betekenis meer aangezien Portugal, nog steeds zonder Cristiano Ronaldo, al zeker was van winst in de groep en de Polen al met zekerheid degradeerden. De Portugezen gunden de Polen een puntje na treffers van André Silva en Arkadiusz Milik (strafschop). Bij de Portugese gelijkmaker incasseerde Pereira de rode kaart.

André Silva Foto: AFP

Spanning was er nog wel in de B-divisie waar in groep 2 de beslissende partij tussen Zweden en Rusland op het programma stond. De Russen reisden met drie punten voorsprong af naar Solna maar met de wetenschap dat de Zweden genoeg hadden aan een zege om de groepszege te claimen. De Scandinaviërs wisten bijgevolg wat hen te doen stond en slaagden in hun opzet: Lindelöf bracht de thuisploeg iets voor de pauze op voorsprong, een bonus die de stugge Zweden niet meer afstonden. Marcus Berg stelde in de slotfase de zege plus promotie veilig met een tweede treffer.

Naast Zweden promoveren ook Oekraïne, Bosnië-Herzegovina en Denemarken naar de A-divisie waar ze dus potentiële tegenstanders worden van de Rode Duivels.

Schots succes

Ook in de C-divisie moest er nog twee beslissingen vallen, in groepen 1 en 4. In groep 1 kreeg Schotland het bezoek van Israël. Beide landen stonden na drie wedstrijden aan de leiding met zes punten. Kayal opende de score voor de Israëli’s maar de Schotten namen nog voor de pauze het commando over met goals van Forrest. Die scoorde na de koffie zijn derde van de avond en bezorgde het Schotse voetbal een eerste succes in héél lange tijd, al werd het in de slotfase nog erg heet na de late aansluitingstreffer van Zahavi.

Matchwinnaar James Forrest Foto: AP

In groep 4 moest Servië gewoon zijn thuiswedstrijd winnen van Litouwen om zeker te zijn van promotie. De Serviërs slaagden moeiteloos in hun opzet (4-1). Ex-Anderlechtspeler Mitrovic scoorde de tweede treffer voor het Balkan-team.

In de D-divisie tenslotte moesten nog één promovendus worden aangeduid. Kosovo klopte Azerbeidjan (3-0) in een rechtstreeks duel om de groepswinst en promoveert bijgevolg naar de C-divisie.

De uitslagen:

A3. Polen - Portugal 1-1

B2. Zweden - Rusland 2-0

C1. Schotland - Israël 3-2

C4. Montenegro - Roemenië 0-1

C4. Servië - Litouwen 4-1

D3. Kosovo - Azerbeidjan 4-0

D3. Malta - Färoer 1-1