Megaglijbanen en privécinema’s: dit is het grootste cruiseschip ter wereld

Cruisemaatschappij Royal Caribbean International heeft de Sym­phony of the Seas officieel gedoopt. Met een lengte van maar liefst 362 meter en een breedte van 47 meter is de Symphony of the Seas het grootste cruiseschip ter wereld: het telt 18 dekken, opgedeeld in 7 thema­gebieden.

Het is ook een van de meest avontuurlijke cruiseschepen ter wereld: de Ultimate Abyss is de langste glijbaan op zee (10 dekken hoog), er is een surf­simulator, je kan je uit­leven op twee klim­wanden, en ga zo maar door. Een van dé blikvangers van het schip is de twee dekken hoge ­Ultimate Family Suite met glijbaan tussen de kinderkamer en de woonruimte, een eigen bioscoop, een jacuzzi op het balkon en voor de kinderen een Lego-bouwmuur en een verticaal doolhof.

Het grootste cruiseschip ter wereld kost zo’n 1,35 miljard dollar en kan maximaal zo’n 6.680 passagiers en 2.200 bemanningsleden vervoeren.