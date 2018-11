Hoe SP.A en N-VA in Antwerpen stilletjes naar elkaar toe groeiden

Antwerpen -

Dat N-VA en SP.A in Antwerpen ooit coalitiegesprekken zouden voeren, leek onmogelijk. Maar voor Bart De Wever is het een beter alternatief dan het “onbetrouwbare” Groen. Voor de socialisten is de drang om te besturen gewoon te groot. En dat De Wever en lokaal SP.A-voorzitter Tom Meeuws hun persoonlijke vete opzij konden schuiven, was helemaal goed meegenomen.