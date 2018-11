‘Pedagogische tik’ bijna overal in Europa verboden … behalve in België

Net als 55 andere landen verbiedt Frankrijk binnenkort officieel de ‘pedagogische tik’. Dan blijven er nog maar vier landen over in Europa die de “formele erkenning van de fysieke integriteit van het kind” nog altijd niet in hun burgerlijk wetboek hebben opgenomen: Italië, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en ... België.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen is al lang vragende partij voor een Belgisch verbod: “Er zijn al wetsvoorstellen ingediend in ons land, maar die blijven wel altijd ergens hangen. Blijkbaar is dit geen prioriteit voor onze politici. Dat zou het nochtans moeten zijn, want kindermisbruik en geweld tegen kinderen komt ook in ons land nog te vaak voor.”

Al benadrukt de kinderrechtencommissaris wel dat er juridische instrumenten bestaan tegen kindermishandeling. “Maar dan zitten we in de strafwet. Sanctioneren is één ding, sensibiliseren en voorkomen is beter. En door de fysieke integriteit van het kind te erkennen, zoals Frankrijk nu doet, stuur je een duidelijk signaal pro geweldloze opvoeding.”