Stefaan (60) slaagt in onmogelijke zoektocht: beeldje van zijn overleden vrouw teruggevonden tussen 600.000 exemplaren

Zedelgem / Ieper / Heuvelland - Het wonder is geschied: tussen de 600.000 exemplaren werd het beeldje van de overleden vrouw van Stefaan Moeyaert (60) uit Zedelgem teruggevonden.

Christophe Ryckewaert (50) en Nele Lemahieu (46) uit het Heuvellandse Loker gingen afgelopen zondagochtend enkele beeldjes halen voor zichzelf en hun familie in De Palingbeek. “Dat ene beeldje viel me op door de mooie letters ‘Ann Lema’, die erop stonden”, vertelt Christophe. “Ikzelf was nog niet op de hoogte van het verhaal achter het beeldje, maar mijn vrouw wel. We wilden het graag terugbezorgen aan de man.”

Het koppel probeerde contact op te nemen met Stefaan Moeyaert, die de voorbije dagen even in het buitenland vertoefde. “Het bleek niet zo simpel om de juiste man aan de lijn te krijgen, want blijkbaar woont er nog een naamgenoot in zijn gemeente”, lacht Nele.

Week geleden

Toen Stefaan het nieuws vernam, vertrok hij afgelopen dinsdagavond richting Loker. “Ik begon mijn onmogelijke zoektocht een week geleden”, aldus Stefaan. “Het is heel straf dat het beeldje toch nog is opgedoken na al de aandacht in de media en op Facebook. Ik ben deze mensen heel dankbaar en ik denk dat de emoties pas later echt zullen doordringen. Nu word ik elke dag thuis geconfronteerd met het beeldje, op een positieve manier. Dit is een heel mooi aandenken voor mij, de kinderen en het verdere nageslacht. In de vele mails en berichten heb ik trouwens nog gelijkaardige verhalen ontdekt van mensen die op zoek zijn naar het beeldje van een overleden familielid.”

Christophe en Nele bewaren hun andere beeldjes momenteel in hun tuin. “We hebben ook een beeldje opgestuurd naar vrienden in Nederland, die afgelopen zomer met ons de installatie hadden bezocht.”