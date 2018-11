Gekste speeltuin van België gered uit buitenlandse handen

Knokke-Heist - Bart Versluys, de keizer van de kustflat, heeft het Fort Sint-Pol in Knokke gekocht. Een gigantisch domein in het Zoute, inclusief De Draak, de wonderlijkste speeltuin van België. “Het was ik of een groep buitenlandse investeerders”, zegt Versluys.

Het is een wit betonnen gevaarte dat gekronkeld ligt in een enorme tuin in het midden van Het Zoute. De tong die uit De Draak komt is een glijbaan. Binnenin fonkelen veelkleurige lampen; de trap is versierd met tekeningen van Keith Haring.

Het moet zowat de meest bizarre speeltuin van België zijn, en hij is verkocht. Immomakelaar Bart Versluys koopt hem van Roger Nellens (81), kunstenaar en ooit mede-eigenaar van het Knokse casino. De Franse kunstenares Niki de Saint Phalle maakte De Draak in de jaren '70 voor de kinderen van Nellens. Het bouwwerk ligt in een enorm domein van 5 hectare waar nog drie villa’s op staan, pal in het Zoute en omringd door een gracht die in de 17de eeuw werd gegraven door de Spanjaarden.

Hoeveel Versluys betaald heeft voor het complex is niet bekend. “Ik wil er iets moois van maken”, zegt hij. “Het heeft een enorme artistieke geschiedenis. Dat verleden wil ik doen herleven en er tentoonstellingen organiseren. Ik ga het niet verkavelen om er vijftien villa’s neer te poten. Er waren vijf gegadigden voor dit domein, onder wie drie buitenlandse investeerders.”

Kunstenaar Keith Haring verbleef in de jaren 80 ’s zomers vaak in De Draak. In de jaren 50, toen het domein nog eigendom was van vader Gustave Nellens, kwamen onder meer Picasso, Matisse en Dalí er vaak langs, net als Frank Sinatra of Nat King Cole, nadat die hadden opgetreden in het Knokse casino.