Paniek op de (technologie)beurzen: 1000 miljard dollar in rook opgegaan

Het beursklimaat blijft somber. De vijf grootste Amerikaanse technologiereuzen hebben sinds begin dit jaar maar liefst duizend miljard dollar zien verdampen. Een astronomisch bedrag.

De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq staat sinds dinsdag op een jaarverlies. Alle winst die sinds begin dit jaar geboekt werd, is weer uit­gegomd. Dat is het gevolg van de aanhoudende verkoopgolf die vooral de ‘grote vijf’ van Silicon Valley zwaar heeft getroffen. Facebook staat zo’n 40 procent onder zijn top, Netflix 36 procent. Amazon heeft ruim een kwart van zijn waarde moeten in­leveren en Apple en Google elk ­ongeveer een vijfde.

Omgerekend in beurswaarde is er de ­afgelopen maanden zo’n duizend miljard dollar verdampt. Sinds maandag geldt voor elk van die bedrijven dat ze zich in een ‘baisse-markt’ bevinden: ze hebben meer dan 20 procent verloren. De techno­malaise zette zich gisteren bij de opening van de beurs voort, toen de zakenbank Goldman Sachs een negatief rapport over Apple publiceerde. Dat gaf de koers nog eens een tik van 4 procent. Volgens de bank is de ­limiet bereikt van de meerprijs die Apple voor zijn iPhones kan vragen, in vergelijking met andere smartphones. In de loop van de dag herstelden de koersen wel enigszins.

De neergang van de grote technologie-aandelen is ­opmerkelijk, omdat ze tot voor kort het ene beursrecord op het andere stapelden. Apple was in augustus de eerste van de vijf die meer dan duizend miljard dollar waard was, en werd een maand later gevolgd door Amazon. Van die euforie is weinig meer over.

Groei vertraagt

De sombere beursstemming die ­Europa al langer in haar greep houdt, heeft daarmee ook in de Verenigde Staten de overhand gekregen. De voornaamste oorzaak is de vaststelling dat de conjunctuurcyclus zijn top heeft bereikt, en dat de wereld­wijde groei gaat vertragen. Ook de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China draagt bij aan die omslag. Andere ­zaken die beleggers zorgen baren, zijn de hoge schulden in combinatie met de oplopende rente. Wat de technologiesector betreft, komt daar nog de vrees voor schandalen en daaruit voortvloeiende regulering bij.

Geneigd beurs te mijden

In Europa doen de beurzen het al langer slecht. Europese beleggers zijn somberder gestemd dan Amerikaanse, omdat de Brexit en de ­Italiaanse begrotingsperikelen veel ­onzekerheid veroorzaken. De Stoxx600­­index van de zeshonderd grootste Europese ondernemingen is dit jaar zo’n 10 procent minder waard geworden, de Bel-20 moest zelfs 14 procent inleveren.

Gisteren bleek uit de beleggers­baro­meter van ING dat de Belgische particuliere belegger steeds meer geneigd is de beurs te mijden. Voor het eerst in twee jaar zakte de barometer onder het neutrale niveau van 100. Een teken dat de Belgische beleggers de financiële markten gaan wantrouwen. Het aantal pessimistische beleggers overtreft het aantal optimisten. In januari van dit jaar stond de barometer nog op zijn hoogste punt in vijf jaar.