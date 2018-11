Opnieuw harde klappen voor beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag opnieuw diep in het rood gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de stevige koersverliezen van een dag eerder. De zorgen rondom techreus Apple bleven de markt in zijn greep houden. Verder kwam de oliesector op Wall Street flink onder druk te staan door de sterk gedaalde olieprijzen.