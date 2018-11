Zij bibberen op hun stoel nu Dejan Veljkovic alles op tafel belooft te gooien

Met spelersmakelaar Dejan Veljkovic (48) heeft ons land voor het eerst een spijtoptant. In ruil voor openheid in zijn criminele boekhouding en contacten krijgt hij de ­garantie nooit nog een dag in de cel te ­moeten doorbrengen. De komende weken belooft hij alle geheimen uit de “rotte” Belgische voetbalwereld te onthullen. Tot grote vrees van “vele tientallen” mensen die de voorbije vijftien jaar louche deals met hem sloten.

En of er gisteren in menig huiskamer van voetballers, trainers, collega-makelaars en bestuurs­leden stevig gevloekt is. Dat Veljkovic op een dag zou vrij­komen onder voorwaarden, stond in de sterren geschreven ...