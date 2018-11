Onthutsende cijfers: per WK-match slikten 11 spelers ontstekingsremmers

Niet minder dan gemiddeld elf spelers per wedstrijd hadden tijdens de wereldbeker voetbal in Rusland ontstekingsremmers genomen. Alarmerend veel, want het gebruik ervan is schadelijk op de lange termijn. Michel D’Hooghe, het voorbije toernooi nog voorzitter van de medische commissie, luidt de alarmbel.

Op 2.761 dopingcontroles in de aanloop naar en tijdens de voorbije wereldbeker vertoonde één speler opmerkelijke waarden. Hij bleek echter over een voorschrift (een zogenaamd TUE) te beschikken. “Ik zal nooit zeggen dat er geen doping is in het voetbal. Er zijn 300 miljoen aangesloten leden, ik zou wel dom zijn om voor zoveel mensen mijn handen in het vuur te steken. Maar er is geen dopingcultuur. Wat we echter wel hebben, is een cultuur van ontstekingsremmers. En daar heb ik het moeilijk mee”, zegt Michel D’Hooghe, het voorbije WK nog steeds voorzitter van de medische commissie van de FIFA.

Dat blijkt ook uit de schrikbarende cijfers. In de 72 uur voor een wedstrijd werden 726 keer ontstekingsremmers voorgeschreven. Als we weten dat er 64 wedstrijden zijn, betekent dit dat gemiddeld 11 spelers per match (op een totaal van 46 spelers op het wedstrijdblad) ontstekingsremmers hebben geslikt.

“Er zijn teams waar ze alle 23 slikten, zelfs de derde keeper dus”, zegt D’Hooghe. “Er zijn zelfs spelers die verschillende ontstekingsremmers door elkaar namen, wat helemaal zinloos is. Dat zijn idioten die hun maag- en darmstelsel om zeep helpen.”

Meer pijnstillers

Het enige positieve nieuws is dat er sprake is van een lichte daling ten opzichte van het vorige WK. Toen werden 902 keer ontstekingsremmers voorgeschreven. Het verschil wordt evenwel gecompenseerd door een toegenomen gebruik van pijnstillers, de zogenaamde analgetica, vooral door teams die de groepsfase overleven. In Brazilië werden analgetica slechts 160 keer voor een match gebruikt, in Rusland 291 keer. “In de meeste gevallen is het minder schadelijk op lange termijn, omdat de aanval op de weefsels kleiner is. Maar het is puur symptomatisch: deze pijnstillers nemen de oorzaak niet weg. Een klein letsel kan een groot worden zonder pijn, en dat is toch de alarmfunctie van een lichaam.”

In totaal is het gebruik van pijnstillende medicatie in vier jaar tijd met amper drie procent gezakt. “Dat is nog te weinig om te zeggen dat we op de goede weg zijn. Deze lichte daling moet bevestigd worden.”

En wat met het gebruik van medicatie door onze Rode Duivels?