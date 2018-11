Fiscale controles in het voetbal leveren 43,2 miljoen euro op

Sportclubs mogen dan wel heel wat fiscale en RSZ-voordelen genieten, toch blijkt dat (vooral) de voetbalsector de afgelopen jaren door de fiscus vaak op de vingers is getikt. Zo werd er in het voetbal de voorbije zeven jaar 43,2 miljoen euro aan belastingen en btw geïnd na fiscale controles.

Dat blijkt uit cijfers die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) afgelopen week in de Commissie Financiën bekendmaakte.

Navraag bij de FOD Financiën leert dat het gaat om geld dat werd opgehaald bij drie soorten controles. Enerzijds moesten de voetbalclubs na gewone fiscale ­controles van 2011 tot 2018 5,7 miljoen euro aan directe belasting en 2,3 miljoen euro aan btw bijbetalen.

Verder was er ook nog een gerichte controleactie in 2012-2013 in de sportsector. Bij de 709 fiscale controles die werden uitgevoerd, hadden de controleurs opmerkingen bij 406 sportclubs. Dit bracht de schatkist 2,3 miljoen euro aan btw en 3,8 miljoen euro aan directe belastingen op. Driekwart van dit bedrag werd geïnd bij de voetbalclubs. Verder ging het onder meer ook nog om basketbalclubs (13,6%) en tennisclubs (2,8%). Bij de andere sportclubs ging het steeds over minder dan één procent.

Maar het waren vooral de controles van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) die sinds 2012 heel wat geld in het laatje brachten. Bij controles in het kader van gokken, uitzendrechten, portrechtrechten, makelaars en diversen werd in de voetbalsector maar liefst 30,6 miljoen euro geïnd. De FOD Financiën benadrukt dat het gedeelte van de makelaars volledig losstaat van de gerechtelijke acties die momenteel lopen.