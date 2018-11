Onze Anderlecht-watcher vindt dat Michael Verschueren zich goed moet laten omringen

Anderlecht kondigt volgende week zijn nieuwe structuur aan, met Michael Verschueren (48) als sportieve baas. Er wacht Verschueren veel werk, want er heerst veel onduidelijkheid bij RSCA. Wie gaat straks de transfers doen? Verschueren zelf? Of blijft Luc Devroe in dienst? Die laatste besliste nog niets, maar áls hij stopt, verliest Anderlecht op bestuursniveau wel iemand die het voetbalwereldje door en door kent. Wie gaat die leemte dan opvullen?