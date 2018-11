Niet alleen problemen met kerncentrales: ook tal van biogascentrales liggen stil

Niet alleen draaien heel wat kerncentrales momenteel niet, ook meer dan een op de vijf kleine biogascentrales ligt al een hele tijd stil. Dat meldt De Tijd woensdag.

Biomassa is naast zon, wind en waterkracht een methode om groene stroom te produceren. Maar van de 75 kleinschalige biogascentrales in Vlaanderen liggen er heel wat stil. In 2017 waren er zestien - meer dan een op de vijf - die geen enkele dag stroom hebben geproduceerd. Dat blijkt uit cijfers die opgevraagd werden door Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne, de energiespecialist van CD&V.

Dat veel installaties stilliggen, komt door problemen met de vergunningen, technische problemen door gebrekkige installatie of slecht onderhoud. “Er is nood aan meer begeleiding en ondersteuning voor de uitbaters”, zegt Bothuyne.

De sector kreeg eerder dit jaar een duwtje in de rug door investeringssteun voor nieuwe installaties. Bestaande installaties kunnen nog rekenen op steun via certificaten. Bothuyne pleit echter voor een bijkomende eenmalige steun om stilgevallen installaties weer te activeren. “Dat kan nuttig zijn in tijden van stroomschaarste”, zegt hij.