Pieter De Crem wilde Europese CD&V-lijst trekken

Staatssecretaris Pieter De Crem, die dinsdag zijn afscheid van de nationale politiek aankondigde, geeft toe dat hij interesse had in het trekken van de CD&V-lijst bij de Europese parlementsverkiezingen in 2019. “Maar ik denk dat Kris Peeters dat goed kan doen”, zei hij woensdag in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

De Crem wordt de komende zes jaar de eerste burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Aalter (dat samengegaan is met Knesselare), maar blijft tot mei wel nog staatssecretaris in de federale regering. Bij de federale verkiezingen zal hij wel geen lijsttrekker meer zijn in Oost-Vlaanderen en hij streeft ook geen nieuw mandaat meer na, zo kondigde hij dinsdag aan.

Woensdag geeft De Crem toe dat hij in mei graag de Europese CD&V-lijst had willen trekken. “Ik had aan mijn voorzitter (Wouter Beke, nvdr.) laten weten dat ik het profiel had om kandidaat bij de Europese verkiezingen te zijn”, zegt hij. “Maar ik heb mij ook niet doodgelopen, ik heb het gewoon in een gesprek aan mijn voorzitter laten weten.”

Uiteindelijk viel de keuze van CD&V op Kris Peeters, zo raakte ook dinsdag bekend. “Men heeft geoordeeld dat Kris Peeters een goede keuze is, ik denk dat hij dat goed kan doen”, aldus De Crem. De voormalige CD&V-vicepremier benadrukt dat hij er zelf voor gekozen heeft om de nationale politiek te verlaten. “Ik zit niet te wachten op een oproep.”

De Crem zegt ook dat hij de uittredingsvergoedingen zal opnemen waar hij als voormalig parlementslid recht op heeft. “Er is een regeling en ik zal daarvan gebruikmaken”, aldus De Crem.