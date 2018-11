Vrouw vermoordt man nadat hij zegt dat hij een ander heeft: “Ze serveerde zijn stoffelijke resten in een rijstgerecht”

Een bizarre moord verbaast de rechtbank van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar moet een Marokkaanse vrouw zich immers verantwoorden voor de moord op haar vriend. Speurders van de politie ontdekten dat ze de man vermoordde en zijn stoffelijke resten in een traditioneel rijstgerecht verwerkte. Dat schrijven verschillende lokale kranten.

Het koppel was al zeven jaar samen, toen het grondig misliep tussen de twee. Toen de man zijn vrouw in hun huis in Abu Dhabi vertelde dat hij met een andere vrouw wilde trouwen, sloegen haar stoppen door. Ze ging hem woedend te lijf, wat hem het leven kostte. “Een vlaag van krankzinnigheid”, zou de vrouw getuigen in de rechtbank, nadat ze haar betrokkenheid maanden had ontkend.

Maar het waren haar daden na de moord die de rechter in Al Ain verbaasden. “De beklaagde hakte zijn lichaam in stukken en stopte delen daarvan in een blender”, stond er te lezen in het politierapport. In het elektronische apparaat kon één mensentand en verschillende DNA-sporen gevonden worden. “Zijn resten verwerkte ze in een machboos (een traditioneel rijstgerecht, nvdr). De maaltijd schotelde ze voor aan Pakistaanse arbeiders uit de buurt.”

Pas na drie maanden werd de moord ontdekt, toen de broer van het slachtoffer koortsachtig op zoek was naar zijn vermiste familielid. Al die tijd had de vrouw volgehouden dat ze de man had buitengegooid en geen idee had waar hij was.

Ook een vriendin van de vrouw heeft bekend dat ze hielp om het slachtoffer te laten verdwijnen. Zij opperde wel nog dat het niet zeker was dat de vrouw hem vermoord had, omdat ze nergens in hun huis bloed van de man had gezien. Zij wordt later berecht.