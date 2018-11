Dertienjarig meisje vermist in Brussel

Brussel - Het Brusselse parket en Child Focus zijn op zoek naar Rekaya Makhoukhi, een meisje van dertien jaar. Ze werd maandag voor het laatst gezien in het Maison des Jeunes Filles, in de Diepestraat in Ukkel. Sindsdien werd ze niet meer opgemerkt.

Rekaya is van Marokkaanse afkomst. Ze is 1 meter 60 groot, slank gebouwd en heeft zwart kort gekruld haar. Ze heeft donkerbruine ogen en ze spreekt Frans en Arabisch. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een blauwe jeansbroek, sneakers, een marineblauwe trui en een grijze jas met bont.

Wie informatie heeft over het meisje, kan die doorgeven op het gratis nummer 0800/30.300 of via de website van de federale politie.