Italiaanse hulpverleenster ontvoerd door gewapende mannen in Kenia

In een handelscentrum in het Keniaanse kustdistrict Kilifi in het zuidoosten van Kenia heeft dinsdagavond een groep gewapende mannen een Italiaanse hulpverleenster van 23 jaar ontvoerd, melden verschillende media. De mannen schoten eerst in het rond, waarbij ze vijf mensen verwondden, en namen daarna de vrouw mee.

De aanval vond plaats in de stad Chakama, maar het motief noch de identiteit van de daders is bekend. Bij de vijf gewonden waren ook twee kinderen. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht.

Een getuige vertelde aan Reuters dat de daders van Somalische afkomst leken te zijn. “De aanvallers droegen kleding van Somalische makelij... Ze spraken Somalisch”, klonk het.

In het verleden werden islamitische militanten uit Somalië verantwoordelijk gehouden voor het ontvoeren van buitenlanders langs de kust van Kenia. Na het ontvoeren van vier buitenlanders stuurde Kenia in 2011 troepen naar Somalië om militanten van al-Shabaab te bestrijden. Sindsdien heeft al-Shabaab al verschillende aanvallen uitgevoerd in Kenia, naar eigen zeggen uit wraak voor de aanwezigheid van Keniaanse troepen in Somalië.