Grote politieactie tegen Nederlandse motorclub die ook achter moord op Antwerpse zakenman zou zitten

Stefaan Bogaerts werd vorig jaar in september vermoord in Spijkenisse.

De Nederlandse politie is woensdagochtend in meer dan veertig panden van motorclub Caloh Wagoh binnengevallen, zo meldt De Telegraaf. Er werden twee kopstukken van de omstreden bende - onder wie ‘Godfather’ Greg R. (70) - opgepakt. Een ander lid van Caloh Wagoh wordt verdacht van de moord op zakenman Stefaan Bogaerts uit Brasschaat.

Honderden agenten namen deel aan de actie en vielen onder meer binnen in clubhuizen in Den Hoorn, Den Haag en Utrecht. Naast Greg R., een van de bekendste criminelen van Nederland, werd nog een ander kopstuk van de bende opgepakt: de 48-jarige ‘Keylow’, voormalig leider van straatbende The Crips.

Caloh Wagoh is een beruchte, maar relatief nieuwe motorclub met in totaal elf ‘chapters’ (afdelingen). De honderden leden hebben voornamelijk een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond, velen van hen zaten vroeger al bij jeugdbendes. De club kwam vooral afgelopen zomer in opspraak toen enkele leden werden opgepakt voor het beschieten van het gebouw waar het tijdschrift ‘Panorama’ gevestigd is. In diezelfde week deden ze ook een aanslag op de krant De Telegraaf. De politie onderzoekt ook of een lid betrokken was bij de liquidatie van de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts in Spijkenisse vorig jaar.