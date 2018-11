Politie op zoek naar foto’s en filmpjes van avond waarop meisje werd verkracht

Boechout - De Antwerpse politie doet een oproep naar getuigen van een verkrachting van een tiener tijdens een fuif in Boechout. Ook in het VTM-programma Faroek werd dinsdagavond al opgeroepen naar mogelijke getuigen.

Op 14 september werd een meisje van 14 uit Antwerpen ’s avonds het slachtoffer van een verkrachting door een onbekende man. De feiten vonden plaats tijdens de Park Party in Boechout.

In de aflevering van Faroek van dinsdagavond werd een oproep gedaan naar mensen die aanwezig waren op die fuif en mogelijk getuige waren. Ook een van de speurders kwam in die aflevering aan bod. “Rond 1 uur was het slachtoffer in de grote tent aan het dansen met een vriendin. Toen die even wegging, dook een man op, onze verdachte. Ze begonnen te dansen en te flirten”, vertelt speurder Benjamin Freriks in Faroek. “De man bood haar ook een drankje aan.”

Daarna nam de man de tiener mee naar buiten. “Het slachtoffer zag daar geen probleem, ze verwachtte dat ze buiten wat zouden gaan kussen op de weide”, gaat Freriks verder. “Buiten op de wei leidde hij haar via de stand van Salitos naar de toiletten. Voor ze het goed besefte, stond de tiener mee in een Dixie-toilet. Hij deed onmiddellijk de deur op slot, waardoor zij bang werd en wilde vluchten. Hij greep haar agressief bij de armen vast en verkrachtte haar daar op een brutale wijze.” Daarna ging de man weer weg, alsof er niets gebeurd was.

Filmpjes en foto’s van tijdens de fuif

Om een beter zicht te krijgen op de feiten en op de aanwezigen tijdens de fuif, lanceert de politie dus een oproep naar mogelijke getuigen die aanwezig waren op de fuif. De recherche vraagt aan iedereen die beschikt over foto’s of filmpjes van de bewuste avond die door te sturen naar de politie. “Ook wie iets verdachts heeft opgemerkt, kan contact opnemen met de onderzoekers”, klinkt het bij de lokale recherche van de Antwerpse politie. Dat kan via een applicatie op de website van de Antwerpse politie.

De verdachte is wellicht om een man tussen 18 en 25 jaar oud, met getaande huidskleur en een stoppelbaard, hij heeft donker haar dat vanboven iets langer is met een zachte krul. De man sprak Nederlands met een accent.