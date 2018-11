NMBS voert onderzoek naar trein die zonder conducteur vertrok

Brussel / Haaltert - In het station van Haaltert is dinsdag rond 16.30 uur een trein vertrokken zonder treinbegeleider, waardoor er heel wat vertragingen waren. De NMBS onderzoekt het incident. Dat schrijven meerdere media en NMBS-woordvoerder Bart Crols bevestigt het nieuws woensdag.

De conducteur stond nog op het perron toen de trein vertrok in Haaltert. Hij kwam van Schaarbeek en was onderweg naar Kortrijk. Het voertuig stopte uiteindelijk in het volgende station in Ede, waar een andere conducteur zijn collega kon vervangen. Aangezien de trein daar zeker een half uur stilstond, was de lijn geblokkeerd en ontstonden er verschillende vertragingen.

LEES OOK. Trein rijdt met open deuren tussen Denderleeuw en Haaltert: “Conducteur had niks door”

Mogelijk was er een probleem met de deuren in de laatste wagons, die niet automatisch sloten, maar Crols kan dat niet bevestigen. “We moeten wachten op de resultaten van het onderzoek”, klinkt het.

Vorige week vond er op de lijn tussen Denderleeuw en Haaltert ook al een incident plaats waarbij de deuren tijdens de rit openstonden. “Toen had iemand bewust de deuren ontgrendeld”, verklaart Crols.