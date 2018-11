Meer dan 4.000 jaar oud, te zien vanuit de ruimte en even groot als Groot-Brittannië: gigantisch termietencomplex ontdekt in Brazilië

Sommige zijn meer dan drie meter hoog, ze zijn te zien vanuit de ruimte en samen vormen ze een complex dat even groot is als Groot-Brittannië. Toch hebben wetenschappers nu pas de ruim 200 miljoen termietenhopen in het noordoosten van Brazilië ontdekt. “De hoeveelheid grond die hiervoor werd opgegraven, is het equivalent van 4.000 keer de Piramiden van Gizeh.”

“Hoewel ze ook te bezichtigen zijn op Google Earth zijn de hopen grotendeels uit het zicht onttrokken door de stekelige bossen errond”, zo staat te lezen in een nieuwe publicatie in het wetenschappelijke vakblad Current Biology.

“Al deze hopen werden gemaakt door één termietensoort dat een massief netwerk van tunnels uitgroef om zichzelf een veilige toegang te verschaffen tot de dode bladeren op de bodem van het bos. Het gaat hier dus niet om nesten, maar veeleer om overblijvend afval na werkzaamheden”, zegt onderzoeker en entomoloog Stephen Martin. “De grond die ervoor uitgegraven werd, is het equivalent van 4.000 keer de Piramiden van Gizeh. Het gaat om een van de grootste structuren ter wereld die door één insectensoort werd gebouwd.

Sprawling Termite Complex from Brazil is Visible from Space -- and 4,000 Years Old - #nature https://t.co/yfbBE79uxc pic.twitter.com/rj53I0XcW5 — Marc Suzdak (@msuzdak) 21 november 2018

De hopen, waarvan er nog altijd worden bijgebouwd, kwamen onder de aandacht van de wetenschappers omdat een deel van het omliggende, afgelegen gebied werd gekapt in de voorbije decennia. Uit grondstalen blijkt dat de hopen zo’n 690 tot 3.820 jaar geleden gemaakt werden. “Dat maakt ze even oud als de oudste tot nu toe bekende termietenhopen in Afrika”, aldus de onderzoekers nog. “Het is echt ongelooflijk dat je in deze moderne tijd je nog altijd een onbekend biologisch wonder van deze omvang en ouderdom kan vinden, met de inwoners nog altijd aanwezig.”

Ondanks de enorme vondst blijven er nog altijd veel vragen onbeantwoord over termietenkolonies. Zo is er bijvoorbeeld nog nooit een “koninginnekamer” gevonden.