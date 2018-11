Straffe interventie: brandweer redt op het nippertje twee honden uit bosbranden Californië

De brandweer van Los Angeles heeft maandag videobeelden vrijgegeven van een straffe reddingsactie tijdens de ‘Woolsey Fire’. In Malibu, nabij Castro Peak, konden ze met een reddingshelikopter drie personen en twee honden redden uit de vlammenzee. De opluchting achteraf was groot: “Dat was op het nippertje.”

De redding dateert al van 9 november, maar de brandweer besloot pas eerder deze week om het beeldmateriaal openbaar te maken. Het was verre van een eenvoudige missie. Er bleef nog maar een kleine hoeveelheid brandstof over in de helikopter, en middelen om de slachtoffers naar boven te hijsen waren niet voorhanden.

De ‘Woolsey Fire’ heeft al aan minstens drie personen het leven gekost. De ‘Camp Fire’ was daarentegen dodelijkste bosbrand die de staat ooit gekend heeft. Bij die brand vielen maar liefst 81 personen, honderden anderen zijn nog vermist.