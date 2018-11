Pieter De Crem is van plan om zijn uittredingsvergoeding op te nemen wanneer hij binnenkort stopt met de nationale politiek. De CD&V-politicus heeft recht op 390.000 euro, zo schrijft de krant De Tijd.

De huidige staatssecretaris voor Buitenlandse Handel kondigde dinsdag aan dat hij stopt met de nationale politiek. Woensdagochtend voegde hij daar in een interview op Radio 1 aan toe dat hij de uittredingsvergoeding die daar aan vast hangt, zal opnemen. Het gaat om 390.000 euro bruto. “Er is een regeling en ik zal daarvan gebruikmaken”, zegt hij daarover.

Dat bedrag wordt onder andere berekend op basis van het aantal maanden waarvoor een parlementaire vergoeding werd uitgekeerd. Het bedrag wordt voor minstens 4 maanden en voor maximum 2 jaar toegekend. Ook de jaren mandaat in het Vlaamse parlement worden eventueel mee in rekening gebracht. Er wordt dus gekeken naar het aantal jaren anciënniteit die eventueel in meerdere kamers is verzameld. En zo komt De Crem aan een bedrag van 390.000 euro bruto.

Vorige week was er nog commotie over het feit dat Jo Vandeurzen, die ook aankondigde te stoppen met de nationale politiek, zijn uittredingsvergoeding van 428.000 euro bruto zou opnemen.

Europese lijst

Nog op Radio 1 gaf De Crem toe dat hij graag de Europese lijst voor CD&V had getrokken bij de verkiezingen in mei. “Ik had aan mijn voorzitter (Wouter Beke) laten weten dat ik het profiel had om kandidaat bij de Europese verkiezingen te zijn”, zegt hij. “Maar ik heb mij ook niet doodgelopen, ik heb het gewoon in een gesprek aan mijn voorzitter laten weten.”

Kris Peeters Foto: BELGA

De keuze viel uiteindelijk op Kris Peeters. “Men heeft geoordeeld dat dat een goede keuze is”, zei De Crem nog op Radio 1. Op de vraag of hij achter die keuze staat zei hij: ‘Ik denk dat hij dat goed zal doen.’”

De Crem wordt de komende zes jaar de eerste burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Aalter (dat samengegaan is met Knesselare), maar blijft tot mei wel nog staatssecretaris in de federale regering. Bij de federale verkiezingen zal hij wel geen lijsttrekker meer zijn in Oost-Vlaanderen en hij streeft ook geen nieuw mandaat meer na, zo kondigde hij dinsdag aan.