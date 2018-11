Ikea kondigt reorganisatie aan: 120 jobs bedreigd

Brussel - Meubelgigant Ikea wil de Belgische organisatiestructuur aanpassen. Die intentie heeft het bedrijf op de ondernemingsraad bekendgemaakt. Hierdoor staan 100 tot 120 banen op de helling, voornamelijk in het hoofdkantoor en de HR-afdelingen.

“Deze aankondiging van een voorgenomen nieuwe organisatiestructuur kadert in de versnelling van de voorgenomen wereldwijde transformatie van de Ingka Group om nog toegankelijker en betaalbaarder te worden voor nog meer mensen”, klinkt het woensdag in een mededeling. De groep wil meer investeren in nieuwe en bestaande Ikea-winkels en logistieke centra, winkels in stadscentra ontwikkelen en zich focussen op haar e-commerce platform. Ze wil dat doen “om zo nog beter aan de verwachtingen van de klanten te voldoen”.

Als gevolg daarvan zouden in de komende twee jaar wereldwijd 11.500 nieuwe jobs gecreëerd worden. Indien de voorgenomen transformatie zou worden bevestigd, zouden ook 7.500 van de in totaal 160.000 jobs verloren kunnen gaan. Het gaat vooral om functies in het Zweedse hoofdkantoor en jobs in de hoofdkantoren in 30 markten, waaronder in België.

Ikea Belgium kan de precieze gevolgen van de voorgenomen organisatiestructuur nog niet inschatten, aangezien nog geen beslissing genomen is en de gesprekken met de sociale partners nog maar net zijn opgestart. Toch meldt het bedrijf dat in het hoofdkantoor en de hr-diensten in Zaventem 100 tot 120 banen kunnen verdwijnen.

CEO van Ikea Belgium, Catherine Bendayan, belooft in de persmededeling om de medewerkers open te informeren en maximaal te ondersteunen. Het bedrijf zal vanaf woensdag, “in open dialoog met de sociale partners, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de potentiële impact zoveel mogelijk te beperken, en om de gevolgen ervan te verzachten”.

“Vreemd dat het op die afdeling is”

Voor Thomas Vanbiervliet van liberale vakbond ACLVB komt de aankondiging niet helemaal als een verrassing, al nuanceert hij wel. “Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. Je voelde dat heel wat processen stroef liepen, dat er heel wat problemen waren”, zegt hij aan Nieuwsblad.be. “Maar het is zeker niet verwacht dat het mogelijke banenverlies net op die afdelingen is, en dat het zo’n impact zou hebben. De problemen bevinden zich eerder bij de e-commerce of de logistiek, niet bij de HR-afdelingen.”

Intussen werd de procedure Renault opgestart. “We gaan verdere informatie vragen en uiteraard gaan we er alles aan doen om zoveel mogelijk banen proberen te redden. Om over mogelijke acties te spreken, is het nu nog te vroeg.”

“Erg dat winstgevend bedrijf overgaat tot ontslagronde”

“Het is erg dat een bedrijf als Ikea, dat jaarlijks wereldwijd 10 miljard euro winst maakt, tot een dergelijke ontslagronde overgaat. Het is een bijzonder jammerlijke zaak voor de betrokken werknemers.” Dat zegt vakbondssecretaris Benny Willems (BBTK)

Het personeel werd woensdag op de hoogte gebracht van de intentie tot herstructurering tijdens een bijzondere ondernemingsraad in Zaventem. Maandag volgt er een tweede ondernemingsraad. “We hopen dan meer te weten te komen over wie, wat, hoe, wanneer ... en bereiden ons reeds voor op de komende onderhandelingen voorzien door de wet-Renault bij collectief ontslag. We willen oplossingen om het aantal naakte ontslagen zoveel mogelijk te beperken”, aldus Willems.

Het betrokken personeel reageert volgens de vakbondssecretaris op dit ogenblik gelaten en spontane acties zijn momenteel niet te verwachten. “De reacties die we momenteel krijgen, betreft vooral vragen die betrekking hebben op het verloop van de onderhandelingen bij toepassing van de wet-Renault. We hopen dat we die snel mogelijk en met een positief resultaat kunnen afronden”, aldus Willems.

“Niet zien aankomen”

“Dat een zo winstgevend bedrijf tot een dergelijk banenverlies zou overgaan, hebben wij totaal niet zien aankomen. Deze wereldwijde herstructurering treft bovendien de werking van het hoofdkantoor en hr-diensten in de winkels wel bijzonder zwaar. Er is daar immers sprake van een bijna halvering van het personeel.” Dat stelt vakbondssecretaris Myriam Nevelsteen (LBC).

“Op het hoofdkantoor in Zaventem werken momenteel 255 personen. De HR-diensten in de vijf Ikea-winkels in ons land zijn nu goed voor 35 tot 40 jobs. Dat men in het hoofdkantoor en bij de HR-diensten 100 tot 120 jobs wil schrappen, komt dus neer op bijna een halvering van het personeel in beide diensten, wat toch wel ongelooflijk is”, aldus Nevelsteen.

“Overleg moet alle kansen krijgen”

“Het sociaal overleg moet alle kansen krijgen. Op die manier kan het banenverlies tot een minimum worden beperkt”, zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V) op het nieuws van Ikea.

“Ik heb deze ochtend contact gehad met de CEO van Ikea België, Catherine Bendayan. Zij heeft mij laten weten dat er vandaag een bijzondere ondernemingsraad plaatsvindt, waar een mogelijk verlies van 100 tot 120 jobs wordt aangekondigd. De ondernemingsraad wordt georganiseerd in het kader van de wet-Renault”, zegt Peeters nog. De minister zal het dossier van nabij opvolgen.

