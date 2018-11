“Britser dan dit wordt het niet”: agent bij ambtswoning moet handje helpen om Larry de kat binnen te laten

Opvallend tafereel dinsdag voor de ambtswoning van de Britse premier Theresa May. Terwijl de kabinetsleden arriveerden bij 10 Downing Street om verder te overleggen over de Brexit, was het iemand anders die de show wist te stelen voor de camera’s van de pers. Larry, de huiskat van de ambtswoning, moest vanwege een gesloten voordeur even hulp krijgen van een politieagent om binnen te geraken.

Ondanks het slechte weer wist Larry wel het nodige geduld uit te oefenen. De kat kwam tijdens de live-interventie van onder meer Sky News voor de deur van de ambtswoning zitten, om vervolgens rustig te wachten tot iemand hem binnen zou laten. Hij had het geluk aan zijn zijde: een politieagent die de wacht hield kreeg hem al snel in de gaten. Even kloppen op de deur volstond om Larry naar binnen te laten glippen.

De grappige schouwspel leidt intussen een eigen leven op sociale media. “Britser dan dit wordt het niet”, klonk het onder meer op Twitter. Larry vertoeft al sinds 2011 in 10 Downing Street, waar hij de officiële titel van muizenvanger kreeg.

Is there anything more British than this policeman knocking on Number 10 to let the cat in? pic.twitter.com/SpoQkmWI14