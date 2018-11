EU-Commissie op ramkoers met Orban over politiek asiel voor oud-premier Macedonië

Brussel - Als het bericht bevestigd wordt dat Hongarije politiek asiel verleend heeft aan de voor corruptie veroordeelde oud-premier van Macedonië, dan wil de Europese Commissie daarover een “goede uitleg” krijgen van de Hongaarse eerste minister Viktor Orban. Dat zegt Europees commissaris Johannes Hahn woensdag. “Toch vreemd dat Hongarije EU-lidmaatschap voor Macedonië steunt, maar het land niet veilig acht.”

De Hongaarse regeringsgezinde krant Magyar Idök schreef dinsdag dat Nikola Gruevski asiel verkregen heeft in Hongarije. De 48-jarige oud-premier van Macedonië - een kandidaat-lidstaat van de EU - is in eigen land tot twee jaar cel veroordeeld wegens corruptie. Drie andere zaken tegen hem zijn nog lopende. De Hongaarse migratieautoriteiten zouden Gruevski asiel verleend hebben omdat ze zijn argumentatie volgen dat zijn leven in gevaar is en de Macedonische overheid hem met niet-democratische middelen wil opsluiten.

Europees commissaris Hahn, onder meer bevoegd voor de relaties met de kandidaat-EU-lidstaten, toont zich verrast door het Hongaarse initiatief. “Als dit bevestigd wordt, verwacht ik van Viktor Orban een goede uitleg”, schrijft hij woensdag op Twitter. “Respect voor de rechtsstaat blijft een fundamenteel principe voor de lidstaten en de kandidaat-lidstaten. Dat is cruciaal voor de geloofwaardigheid van Europa. Toch vreemd dat Hongarije EU-lidmaatschap voor Macedonië steunt, maar het land niet veilig acht.”

Het dossier kan de spanningen tussen Hongarije en de EU nog verder doen oplopen. Tegen de balorige regering-Orban werd reeds een zogenaamde artikel 7-procedure geopend, die kan uitmonden in een schorsing van het Hongaarse stemrecht in de Europese ministerraden. De procedure werd in september in gang gestoken door het Europees Parlement omdat het vindt dat Hongarije de rechtsstaat ondermijnt.