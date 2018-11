De Lijn betrapte dit jaar gemiddeld 259 reizigers per dag zonder geldig ticket

Dit jaar was bij controles 3,2 procent van de gecontroleerde reizigers niet in orde. Foto: De Lijn

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben controleurs van De Lijn al 47.223 zwartrijders betrapt. Dat zijn er gemiddeld 259 per dag. Zij riskeren een boete tot 500 euro wanneer ze binnen het jaar voor de derde keer tegen de lamp lopen op bus of tram.

Over de twaalf maanden van 2017 kregen 67.000 reizigers van De Lijn een boete voor zwartrijden. Vijf jaar geleden waren dat er nog 46.349. Sindsdien steeg het aantal betrapte zwartrijders jaar na jaar. De hogere boetes voor rijden zonder geldig ticket leiden dus niet tot minder zwartrijders, zegt Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V).

“Het percentage zwartrijders neemt doorheen de jaren inderdaad niet af, maar ook niet significant toe”, relativeert minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de cijfers.

Toch ziet het er sterk naar uit dat we dit jaar weer op een record afstevenen. In de eerste zes maanden van het jaar werden al 47.223 reizigers getrapt. Dat zijn er meer dan over de twaalf maanden van 2013 en bijna evenveel als in 2014.

Welke boete riskeer je?

De boetes op zwartrijden verschillen nogal en zijn verdeel in drie categorieën en afhankelijk van het feit hoe vaak u het afgelopen jaar werd betrapt.

Wie betrapt wordt op zwartrijden of ongepast gedrag riskeert een boete van 107 euro tot 400 euro (bij de derde betrapping binnen de 12 maanden)

Voor inbreuken van het type 2 (fraude zoals het vervalsen van tickets en gevaarlijk gedrag zoals het snel uitstappen voor de bus volledig stilstaat) kunnen boetes oplopen van 250 euro tot 500 euro.

Hebt u uw geldig abonnement niet bij op het moment van de controle of bent u vergeten uw MOBIB-kaart te registreren op het voertuig? Dan wordt ook een proces-verbaal opgesteld maar krijgt u de eerste keer geen boete. Vanaf de tweede overtreding binnen de twaalf maanden wordt een boete opgelegd van 20 euro, een derde overtreding binnen het jaar kost je 50 euro.