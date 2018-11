85.000 kinderen op 3 jaar tijd gestorven door honger in Jemen: “Ouders zien hun kinderen wegkwijnen, en ze kunnen niks doen”

Sinds de uitbraak van de burgeroorlog in Jemen zijn naar schatting 85.000 kinderen jonger dan vijf jaar gestorven door honger of ziekte. Dat zegt de internationale hulporganisatie Save the Children woensdag.

Volgens de ngo gaat het om een conservatieve schatting, gebaseerd op gemiddelde sterftecijfers voor ernstige acute ondervoeding, waar sinds 2015 volgens de VN 1,3 miljoen kinderen in Jemen mee te maken kregen.

Foto: AP

LEES OOK. De catastrofale hongersnood in Jemen waar niemand van wakker lijkt te liggen: “Elke 10 minuten sterft er een kind, we moeten ons schamen”

Hongersnood en ziektes zijn nog een grotere bedreiging voor de kinderen in Jemen dan het oorlogsgeweld. “Voor elk kind dat gedood wordt door bommen en kogels, zijn er tientallen die verhongeren en het is volledig te voorkomen”, aldus Tamer Kirolos, de directeur voor Jemen van Save the Children. “Kinderen die op deze manier sterven, lijden enorm. Hun vitale organen functioneren steeds langzamer en geven er uiteindelijk de brui aan. Hun immuunsysteem is zo verzwakt dat ze erg vatbaar zijn voor infecties. Sommigen zelfs te zwak om te huilen. Ouders zien hun kinderen wegkwijnen. En ze kunnen enkel machteloos toekijken.”

Door de oorlog en de blokkade van Jemen onder leiding van Saudi-Arabië heerst in het land de zwaarste humanitaire crisis ter wereld. Miljoenen mensen lopen het risico om de hongerdood te sterven. De Verenigde Naties sloegen de voorbije weken en maanden al meerdere keren alarm, maar de gevechten blijven verder gaan.

Onder meer het Rode Kruis is actief in Jemen. Via de website van de organisatie kan je eenvoudig giften doen. Ook via de website van UNICEFis het heel eenvoudig om geld te storten waarmee de organisatie dan aan de slag gaat in Jemen. Doneren kan ook via Artsen Zonder Grenzen. De VN-Vluchtelingenorganisatie, UNHCR, zamelt ook giften in om de bevolking in Jemen te helpen. Steunen kan via de website van de organisatie.

De oorlog in Jemen woedt al sinds september 2014, toen de Houthi-rebellen gesteund door de aanhangers van ex-president Ali Abdullah Saleh en gesteund door Iran de hoofdstad Sanaa binnenvielen. Ze strijden er tegen aanhangers van president Hadi en separatisten in het zuiden van het land. In maart 2015 kwam de Arabische coalitie onder leiding van Saudi-Arabië in het spel, om te proberen de rebellen terug te dringen, maar de situatie bleef onveranderd. Intussen vielen in het Jemenitische conflict al duizenden doden en gewonden. Honderden aanhoudende bombardementen hebben het land helemaal verwoest.

Foto: AP