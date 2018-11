Politie zoekt mannen die vrouw aanrandden op tram

Gent - De Gentse politie en het parket van Oost-Vlaanderen zijn op zoek naar twee mannen die vorig jaar een vrouw betastten op een tram in Gent. De twee gluurden naar de vrouw, en tilden haar kleedje omhoog waarna een van hen haar tussen de benen betastte.

De feiten werden gepleegd om tramlijn 4 in de richting van het UZ Gent op zondag 9 juli 2017. Een vrouw nam aan het Rabot de tram richting UZ Gent, maar werd de hele rit begluurd en aangestaard door twee mannen met een donkere huidskleur die op de tram zaten.

Toen het slachtoffer wilde afstappen aan de halte Rozemarijnbrug, sloegen de mannen toe. Haar kleedje werd door een van hen opgetild en het slachtoffer betast tussen haar benen. De vrouw stapte in shock af, en de twee mannen bleven op de tram zitten. De dader die het slachtoffer betastte is 1.85 meter groot, had op een moment van de feiten een stoppelbaard. Hij droeg een rode pet, een donkere sweater met kap en rits en een lange donkere broek.

Wie meer info heeft over de daders of de feiten, neemt best zo snel mogelijk contact op met de politie.

De andere dader, die rechts van het slachtoffer stond tijdens de aanranding, zijn huidskleur was donkerder dan die van zijn kompaan. Hij is iets kleiner, tussen de 1.75 en 1.80 meter, is slank en heeft dikke zwarte wenkbrauwen. Op het moment van de feiten had hij halflang haar dat met gel naar achteren gekamd was. Ook hij droeg donkere kledij met lange mouwen en een donkere broek.

Wie iets gezien heeft of meer weet over deze feiten, neemt best zo snel mogelijk contact op met de Gentse lokale politie of via het gratis nummer 0800 - 30.300.