Lokt Witsel ook Thorgan Hazard naar Dortmund?

De Duitse krant Bild is er zeker van: Thorgan Hazard (25) staat bovenaan het lijstje van Borussia Dortmund. De Rode Duivel zou bij de ploeg van Axel Witsel de opvolger kunnen worden van Christian Pulisic, die in de belangstelling staat van Chelsea en Liverpool.

Borussia Dortmund, leider in de Bundesliga en volgende week woensdag de tegenstander van Club Brugge in de Champions League, jaagt op Thorgan Hazard. Volgens de Duitse krant Bild staat de aanvallende middenvelder al maanden in de belangstelling van de Borussen. Hij zou het toptarget zijn van coach Lucien Favre, niet toevallig de man die hem in 2014 van Chelsea naar Mönchengladbach haalde.

Bij Borussia Mönchengladbach, tweede in de Bundesliga achter Dortmund, speelt Thorgan Hazard dit seizoen de pannen van het dak. Met 10 goals en 5 assists in 13 matchen kan hij straffe statistieken voorleggen. Ook bij de Rode Duivels was hij met twee goals op het veld van Zwitserland afgelopen zondag één van de weinige lichtpuntjes.

Een transfer van het ene Borussia naar het andere zou nog niet voor deze winter zijn. Maar een overgang naar de ploeg van Witsel in de zomer is volgens Bild wel realistisch. Omdat de kans groot is dat sensatie Christian Pulisic Dortmund na het seizoen zal verlaten voor een topclub in de Premier League. En dan is Hazard de nummer één om hem op te volgen. Thorgan Hazard ligt nog wel onder contract tot 2020 bij Mönchengladbach.