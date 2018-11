België op vingers getikt omdat het begrotingstekort niet snel genoeg afgebouwd wordt

De topministers, Kris Peeters, Charles Michel, Alexander De Croo en Johan Van Overtveldt, bij de voorstelling van het begrotingsakkoord in juli 2018. Foto: Photo News

België krijgt een waarschuwing van de Europese Commissie over de ontwerpbegroting van volgend jaar. Er bestaat een risico dat ons land de Europese begrotingsafspraken met de voeten treedt, oordeelt de Commissie. Europa vraagt dat ons land “de nodige maatregelen neemt”.

De Belgische begroting is ‘at risk of non compliance’, oordeelt de Europese Commissie. Dat komt omdat ons land het structurele begrotingstekort niet snel genoeg afbouwt, terwijl ook de overheidsschuld te hoog blijft.

De Commissie maakte enkele weken geleden al duidelijk dat het het structurele begrotingstekort een stuk hoger inschat dan de Belgische regering. Europa gaat uit van 1,3 procent van het bbp, terwijl de regering hoopt af te klokken op 0,8 procent.

De Europese Commissie vraagt nu dat de Belgische regering “de nodige maatregelen neemt” om ervoor te zorgen dat de begroting de Europese regels respecteert. Gebeurt dat niet, dan kans ons land in de lente aan verstrengd toezicht worden onderworpen, al lijkt de kans daarop eerder klein.

Ook Frankrijk, Portugal Slovenië en Spanje kregen woensdag een waarschuwing van de Commissie mee. Italië maakte het nog een stukje bonter: dat land hangt een buitensporige schuldprocedure boven het hoofd.