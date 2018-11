Slachtoffer van aanrijding met vluchtmisdrijf overleden, dader geeft zichzelf aan

Ieper - De voetganger die dinsdagavond werd aangereden in Ieper, is overleden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De bestuurder van de wagen, die na het ongeval was weggevlucht, heeft zichzelf woensdagnamiddag aangegeven bij de politie.

Het ongeval vond dinsdagavond rond 17.45 uur plaats in de Oude Veurnestraat in Ieper. Een voetganger die de weg overstak, werd aangereden door een personenwagen. Hij verkeerde lange tijd in levensgevaar, en overleed woensdagmiddag aan zijn verwondingen.

De chauffeur die de aanrijding veroorzaakte nam na het ongeval de vlucht. De politie riep getuigen dan ook op om zich te melden, maar die zoektocht werd woensdagmiddag gestaakt toen de chauffeur zichzelf aangaf.

“De dader heeft zich net aangeboden aan het onthaal van onze diensten in Ieper”, aldus een mededeling van de lokale politie Arro Ieper. “Over de identiteit kunnen wij niets meedelen. Wel dat het parket de aanhouding heeft bevestigd, en dat het voertuig in kwestie in beslag werd genomen.”