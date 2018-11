Martin O’Neill is niet langer bondscoach van Ierland

Martin O’Neill (66) en de Ierse voetbalbond (FAI) hebben in onderling overleg een punt gezet achter hun samenwerking, die begon op 5 november 2013. Ook assistent Roy Keane (47) vertrekt. Dat meldt de federatie woensdag.

In 2013 werden O’Neill en Keane aangesteld bij de Ierse bond. Ze leidden Ierland naar de achtste finales op het EK van 2016 in Frankrijk. Daarin was het gastland te sterk. Op het voorbije WK in Rusland waren de Ieren er niet bij, ze werden in de barrages uitgeschakeld door Denemarken.

O’Neill slaagde er dit jaar niet in om Ierland in divisie B van de UEFA Nations League te houden. In een poule met Denemarken en Wales eindigden Seamus Coleman en co. op de laatste plaats met twee punten, waardoor ze in de tweede editie van de landencompetitie zullen aantreden in de C-divisie. O’Neill en Keane namen maandag afscheid van de Ierse nationale ploeg met een 0-0 gelijkspel in Denemarken, de groepswinnaar. The Boys in Green wonnen slechts één van hun laatste elf interlands.

O’Neill coachte eerder onder andere Leicester City, Celtic, Aston Villa en Sunderland.