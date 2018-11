Toerist omsingeld en gedood door ‘meest geïsoleerde stam ter wereld’ op verboden eiland

Een Amerikaanse toerist is aan zijn eind gekomen door pijlen van een stam die afgesneden van de wereld leeft op een eiland van de Andamanen en Nicobaren, een Indiase archipel, zo hebben lokale politiebronnen gemeld.

John Chau (27) werd op 16 november omsingeld en om het leven gebracht zodra hij voet had gezet op North Sentinel Island, waar een volk van jagers-verzamelaars volledig op zichzelf leeft. Het is van overheidswege verboden zich naar dit eiland in de Andamanse Zee te begeven.

De buitenlandse bezoeker had plaatselijke vissers betaald om hem naar North Sentinel te brengen. De stam die er leeft, weigert elk contact met de buitenwereld en wordt vaak beschreven als de meest geïsoleerde van de planeet.

De indringer werd meteen getrakteerd op een regen van pijlen, zei een politiebron die anoniem wou blijven. “Hij werd met pijlen aangevallen, maar bleef verder stappen. Vissers zagen hoe de stamleden een koord rond zijn nek knoopten en zijn lichaam voortsleepten.” De vissers “werden bang en vluchtten weg, maar keerden de volgende ochtend terug en vonden zijn lichaam op het strand”, aldus nog de anonieme bron.

De Indiase politie opende een onderzoek wegens doodslag. Zeven vissers werden gearresteerd.

Volgens de Indiase pers verwittigden vissers een geestelijke van de grootste stad in de regio, Port Blair, die op zijn beurt de familie van het slachtoffer in de Verenigde Staten op de hoogte bracht.

Naar schatting telt de stam 150 leden. Hij valt om het even wie aan die het eiland tracht te betreden