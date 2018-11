Fietshandelaar neemt Leuvense Würst van Jeroen Meus over

De Leuvense vestiging van luxehotdogketen Würst, het geesteskind van tv-kok Jeroen Meus, heeft een overnemer. De man achter de fietsketen Fiets!, Hendrik Winkelmans, neemt de locatie en het concept over.

Hotdogketen Würst, die Jeroen Meus drie jaar geleden uit de grond stampte, werd vorige maand failliet verklaard. Met het faillissement is een schuldenberg van 970.000 euro ontstaan.

Voor de Leuvense vestiging is nu een oplossing gevonden. Hendrik Winkelmans, de man achter de fietsketen Fiets!, neemt de vestiging over met twee ex-collega’s en vrienden, Diedrik Tas en Frank Plasschaert. Het trio neemt de vestigingen in Gent en Antwerpen niet over. Voor die zaken met de curator op zoek naar andere oplossingen. Enkel de Leuvense vestiging is rendabel.

De curator en Winkelmans bevestigen. “Het leek ons plezant en we waren al fan als klant. We hebben inlichtingen gevraagd bij de curator en de winkel in Leuven bleek een rendabele zaak”, zegt de ondernemer. Hoewel hij de vestigingen in Gent en Antwerpen dus niet mee overneemt, sluit Winkelmans niet uit dat hij Würst nog uitbreidt. “Maar we gaan eerst zie hoe het in Leuven marcheert.”

De afgelopen dagen hebben de overnemers al gesprekken gevoerd met het personeel van vroeger. “We willen met de vertrouwde gezichten verder”, zegt Winkelmans. Wanneer de zaak zijn deuren weer kan openen, is nog niet duidelijk. “We zijn dat nog aan het bespreken, maar we willen zeker de Kerstperiode halen.” Hoeveel de drie betaald hebben voor de vestiging in Leuven en het concept ‘Würst’, is niet duidelijk.

De voorbije week werd de naam van Wim Ballieu, de man achter gehaktbalketen Balls & Glory, genoemd als kandidaat-overnemer. Volgens bepaalde bronnen zou Ballieu eveneens interesse gehad hebben in de Leuvense vestiging en het hotdogconcept. Ballieu ontkende die geruchten.