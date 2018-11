Buurman vindt smartphone waarmee vijftiger stiekem filmde onder rokken van onwetende vrouwen

Hasselt / Sint-Truiden - Een 58-jarige rokkengluurder uit Sint-Truiden is woensdag door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 38 maanden cel en een ontzetting uit de rechten voor vijf jaar. Hij was in het verleden al tweemaal veroordeeld tot celstraffen van zes en twaalf maanden met probatie-uitstel, maar hij liep opnieuw tegen de lamp. Zijn buurman vond de smartphone van de vijftiger en zag daar videobestanden in, die grensoverschrijdend zijn. Toen beklaagde redelijk in paniek de buurman vroeg of die zijn gsm had gezien, stapte de buurman naar de politie.

Door een stom toeval ging deze zaak dus aan het rollen. In de gsm werden 621 filmpjes gevonden, waarvan een groot deel heimelijk gefilmd onder rokken van vrouwen. De man filmde met zijn gsm onder de rokken van onwetende dames. Dat deed hij onder meer in warenhuizen en in de kringwinkel waar hij werkte. De feiten werden gepleegd tussen februari 2016 en juni 2017. De man kampte naar eigen zeggen met een drang. Hij zei dat hij er opgewonden van raakte. De eerder opgelegde maatregelen in kader van probatie-uitstel leefde hij niet na. De procureur zei dat alle instanties niet meer met de man willen samenwerken, gezien het beschaamde vertrouwen. Na het aantreffen van de gsm met de filmpjes volgde een huiszoeking. Op een laptop ontdekte de politie kinderpornografische bestanden.

De Hasseltse rechtbank besliste het probatie-uitstel bij een veroordeling tot twaalf maanden cel op 8 april 2013 te herroepen. Voor de rechtbank is de maat vol, omdat de man bij vroegere begeleiding in instellingen zich eigengereid opstelde tegenover de therapeuten. Zijn probatiebegeleiding werd een groot schijnverhaal genoemd. Hij loog dat hij zijn medicatie innam en dat het goed met hem ging. Volgens de rechtbank is hij een gevaar voor de maatschappij.