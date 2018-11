Ex-speler van Anderlecht strikt Afrikaanse schoonheidskoningin

Kara Mbodj heeft zich officieel verloofd met Fatou Mbaye, Miss Senegal France 2017. De toekomstige mevrouw Mbodj pronkte maar al te graag met haar verlovingsring.

Sinds zijn vertrek uit Anderlecht eind augustus gaat het Kara Mbodj sportief niet echt voor de wind. De blessuregevoelige Senegalees met de broze knieën speelde voor zijn nieuwe werkgever FC Nantes nog maar vier wedstrijden. En een plaats in de Franse middenmoot - tiende met zestien punten - is ook sportief niet hetgene waarop de altijd zelfverzekerde verdediger had gehoopt.

Maar privé lopen de zaken wel beter. Mbodj verloofde zich dit weekend met Fatou Mbaye, Miss Senegal France van vorig jaar. Zijn toekomstige echtgenote deelde haar geluk maar al te graag via instagram.

Mbodj werd eerder al aan een Senegalees fotomodel/actrice gelinkt. In 2015 leek ene Lissa Thiam het pleit in haar voordeel te beslechten maar zij stuitte op een ‘njet’ van de moeder van Kara Mbodj. Lissa Thiam had volgens haar te uitgesproken met haar voluptueuze decolleté geposeerd en kon bijgevolg geen goede echtgenote zijn voor haar zoon. Of mama Mbodj deze keer haar zegen heeft gegeven, is niet geweten.